Halkbank'tan sermaye tavanı artırım kararı

Halkbank kayıtlı Sermaye tavanını 10 milyar liradan 30 milyar liraya yükseltmek üzere SPK ve BDDK'ya başvuruda bulunma kararı aldı.

Bankadan dün akşam KAP'a yollanan bildiride şu bilgiler yer aldı:

"Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır."