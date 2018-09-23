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Hallerman-Streiff sendromlu Mete'ye biberonlu eğitim

Adana’da yaşayan 'Hallerman-Streiff' sendromu hastası aynı zamanda doğuştan katarakt olan 6 yaşındaki Mete Demircioğlu, Oğuz Kağan Köksal Görme Engeliler İlkokulu’nda okula başladı. Hastalığı nedeniyle özel mama ile beslenebilen Mete’ye öğretmeni sınıfta anne şefkati gösterip kucağına alıp mamasını içiriyor

23.09.2018 - 15:26 | Güncelleme: İHA

Adana’da yaşayan 'Hallerman-Streiff' sendromu hastası aynı zamanda doğuştan katarakt olan 6 yaşındaki Mete Demircioğlu, Oğuz Kağan Köksal Görme Engeliler İlkokulu’nda okula başladı. Hastalığı nedeniyle özel mama ile beslenebilen Mete’ye öğretmeni sınıfta anne şefkati gösterip kucağına alıp mamasını içiriyor.

"ZOR BİR YIL OLACAK AMA İMKANSIZ DEĞİL"

İHA'nın haberine göre; özel eğitim öğretmeni Birgün Gökçe, yaptığı açıklamada Mete’nin durumun diğer öğrencilerinden daha da özel olduğunu ifade ederek, “Özel ilgilenilmesi gerekiyor. Tabi görme engeli var. Öyle olduğu için de bizim okula geldi. Bunun yanı sıra gelişimsel sorunlar, mental sorunları da var. Bizim için zor bir öğrenci ama daha önceden de çok karşılaştık böyle öğrencilerle. Artık günümüzde Mete gibi çift engelle karşılan çocuklar çok var. Zor bir yıl olacak ama imkansız değil. Mete’nin yapabildikleri üzerine yoğunlaşacağız” şeklinde konuştu.

Mete gibi çocukların evden çok fazla çıkmadıkları için dış ortama biraz yabancı odluklarını anlatan Gökçe, “Alıştıktan sonra ise kendilerini ifade edebilirler. Bana alışacak. Lavabo ihtiyacı olduğunda nasıl haber vermesi gerektiğini bilecek. Beslenmesi gerektiğinde nasıl istemesi gerektiğini bilecek” dedi.

Mete’nin gırtlağındaki bir sorun yüzünden normal şekilde beslenemediğini söyleyen öğretmen Gökçe, “Taneli yiyecekleri yiyemiyor, sert yiyecekleri de yutamıyor. Aile doktorların desteği ile besleyici mama alınmış onu yiyor. O mamayı da biberon yardımıyla annesinin kucağında yemeğe alıştığı için ben de o şekilde yapacağım. Biberonla besleyeceğiz. Bazen uykusu geldiğinde kucağımızda uyutacağız. Mete’yle normal programımızın dışına çıkacağız. Genişleteceğiz bu programı” ifadelerini kullandı.

"23 NUMARA GÖZLÜKLERİ VAR"

Anne Fatma Demircioğlu ise Mete’nin doğana kadar herhangi bir sorunu olmadığı doğduktan sonra kataraktlı olduğunun fark edildiğini söyleyerek, “Mete 20 günlükken Ç.Ü Balcalı Hastanesi’nde katarak ameliyatı oldu. Daha sonrada retinasının yırtık olduğu öğrenildi. Ankara’ya retina yırtığı için gittik orada ameliyat oldu. 23 numara gözlükleri var. Doğuştan gelen genetik bir sendrom olan Hallermann Streiff Sendromu tanısı konuldu ama kesin olarak bir tanı konulmadı. Genetik testi yaptırdık ancak sebebi bulunamadığı için teşhis de konulamadı” dedi.

Minik Mete’nin fiziksel olarak gelişim geriliği olduğunu ifade eden Demircioğlu, “Beslenme problemi var. Sadece mamayla beslenebiliyor. Sütle beslenmek zorunda. Okulda da öğretmeni yardımcı olacak. 2 yıl kreşe gitti. Gittiği kreş özel olduğu için birebir ilgileniliyordu. Buraya geldik burada da özel kreş gibi ilgilenileceğinden eminim” diye konuştu.

Anne Demircioğlu, Mete’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi hayatını idame edebilmesini istediklerini bunun için çabaladıklarını söyledi.

 

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