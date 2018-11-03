Hallescher FC - Meppen maçı heyecanı

Hallescher FC ve Meppen, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 20 puanlı Hallescher FC 7. sırada bulunuyor, Meppen 12 puana sahip ve 19. sırada. Hallescher FC son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Meppen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Hallescher FC galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Meppen galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hallescher FC son haftadaki Preussen Munster müsabasında 3-0 kazandı.

Meppen, Sportfreunde Lotte karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Hallescher FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hallescher FC, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Meppen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Meppen, 4 gol atarken 10 gol yedi.

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