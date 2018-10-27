Halmstads - IK Brage Borlange karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Halmstads, 28 Ekim 2018 Pazar günü IK Brage Borlange takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Halmstads 45 puanla 4. sırada, IK Brage Borlange 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Halmstads, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. IK Brage Borlange, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, IK Brage Borlange galibiyet oranı 3.50. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Halmstads son haftadaki Ljungskile müsabasında 1-0 kazandı.

IK Brage Borlange ise Falkenbergs FF maçında 1-0 kazandı.

Halmstads, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Halmstads, kendi sahasında 18 gol attı, 15 gol yedi.

IK Brage Borlange, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. IK Brage Borlange, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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