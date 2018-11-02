Halmstads - Örgryte maçı rakamları

Halmstads ve Örgryte, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Halmstads 48 puanla 4. sırada, Örgryte 46 puanla 5. sırada bulunuyor. Halmstads, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Örgryte, son 3 maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Örgryte galibiyet oranı 3.30. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Halmstads son haftadaki Norrköping müsabasında 7-0 yenildi.

Örgryte, Vänersborgs FK karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Halmstads, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Halmstads, kendi sahasında 19 gol attı, 15 gol yedi.

Örgryte ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örgryte, 20 gol atarken 19 gol yedi.

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