Halmstads - Varbergs BoIS FC maçı istatistikleri

Halmstads ve Varbergs BoIS FC, 14 Eylül 2018 Cuma günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Halmstads 37 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Varbergs BoIS FC 19 puanda ve 15. sırada. Halmstads son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 184 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Varbergs BoIS FC galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Halmstads son hafta oynanan Varbergs BoIS FC maçında 0-0 berabere kaldı.

Varbergs BoIS FC ise Halmstads maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Halmstads, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Varbergs BoIS FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varbergs BoIS FC, 15 gol atarken 19 gol yedi.

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