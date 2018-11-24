Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema cuma akşamı katıldığı "Gençlik ve Güvenlik" konulu bir program sonrası AT5 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre; burka yasağını uygulamayı düşünmediğini belirten Halsema, "Bunun bizim kentimize hiç yakışmadığını ve bir kadın burkalı olduğu için onu tramvaydan çıkarmanın Amsterdam'a ait bir uygulama olmadığını düşünüyorum." dedi.

Halsema, sorunun ölçüsüne bakıldığında burka yasağı yasasının büyük ve ağır olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Halsema, "Aslında yasaları uygulamamız lazım fakat yasa ve yönetmelikleri uygulamada hangisine öncelik verip vermeyeceğimize kendimiz karar verebiliyoruz." diye konuştu. Kentte kısıtlı sayıdaki zabıta ve polislerin sevkine bakıldığı zaman daha önemli konular olduğunu kaydeden Halsema, çok sayıda kişinin kendisiyle aynı fikirde olmayacağını sözlerine ekledi.

Hollanda Senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasayla, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin, yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ