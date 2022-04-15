Halsizlik şikayetiyle gitti! Sebebi şoke etti

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Nihat Güzel, baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitti. Ürolog Op. Dr. Fatih Akkaş’ın yaptığı muayenede sağ yumurtalığında şişlik belirlenen Güzel'in çekilen ultrason ve filmlerinde karnında 20 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Böbrek, karaciğer, damarlara yapışık olan kitlenin çıkarılması için Güzel, ameliyata alındı.

Op. Dr. Fatih Akkaş ile Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut'un yaptığı ameliyata katılan cerrahi onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, kitlenin karaciğere zarar vermeden çıkarılmasını sağladı. 3 doktorun yaklaşık 5 saat süren kompleks ameliyatı sonrası çıkarılan kitleyle hastanın karnı başarıyla temizlendi.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilmeye hazırlanan Nihat Güzel, baş dönmesi, kusma, halsizlik yüzünden çalışamayınca hastaneye gittiğini söyledi. Güzel, Dr. Fatih Akkaş'ın muayenesi sonucu karnında belirlenen kitlenin ameliyatla çıkarıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

'2-3 AY GEÇ KALINSA ORGANLARI YARALAYABİLİRDİ'

Nihat Güzel'in ilk muayenesinde sağ yumurtalığında şişlik belirlediklerini anlatan Dr. Akkaş, "Sağ taraftaki şişlik bizim aklımıza karın içerisinde baskı yapan kitle olabileceğini getirdi. Yapılan tetkiklerde ve çekilen filmlerde sağ tarafta 20 santimetre boyutunda bir kitle tespit edildi.

Böbrek, karaciğer, büyük damarlar ile atardamara yapışık olan kitlenin vücuda yayılmadığını belirledik ve operasyonla çıkarılabileceğini gördük.

Gerekli hazırlıklardan sonra yapılan ameliyatla kitleyi çıkardık. 20 santim büyüklüğündeki kitle, biraz daha geç kalınsaydı vücuda yayılma ihtimali vardı. Komşu dokular karaciğer, böbrek ve bağırsaklara zarar vereceği için belki çıkarmak güç olacaktı. 2-3 ay geç kalınsaydı işimiz daha zor olacaktı" diye konuştu.

'KOMPLEKS AMELİYAT OLDU'

Doç. Dr. Karabulut ise kitlenin büyüklüğünün kompleks ameliyatı gerektirdiğini söyledi. Karabulut, karaciğere yapışık kitlenin alınması için onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'nın da katıldığını kaydetti. Karabulut, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından kitlenin çıkarıldığını ve hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakki Tör ise kompleks ameliyatların hastanede başarıyla yapıldığını belirterek, operasyonu gerçekleştiren doktorları tebrik etti.