Haluçka çorbası coğrafi işaret bekliyor

Dilek, şunları söyledi:

"Önceden düğünlerde, asker mevlitlerinde, tüm özel günlerde ninelerimiz bunu yapardı. Günümüz şartlarında kadınların iş hayatına atılması ve teknolojinin artması ile birlikte bu lezzetimiz unutulmaya başladı. Kooperatif olarak biz de ninelerimizden öğrendiğimiz şekilde bu lezzeti unutturmamak ve tanıtımını yapmak için çaba gösteriyoruz."