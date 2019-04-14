Haluk Kalyoncu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Yıldırım Demirören'in 24 yaşındaki kızı Yelda Demirören ile dünyaevine giren Haluk Kalyoncu magazinseverler tarafından araştırılıyor. Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan oldu.

HALUK KALYONCU KİMDİR?

Haluk Kalyoncu'nun babası Hasan Kalyoncu, annesi ise Nevin Kalyoncu. Kalyoncu ailesi Turkuvaz Medya Grubu'nun en büyük ortaklarından. Haluk Kalyoncu ise siyaset bilimi eğitimi almış ailenin genç üyelerinden. Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyan Haluk Kalyoncu, master derecesini politika alanında Kingston Üniversitesi'nde tamamladı. Aslen Trabzon Çaykaralı olan Kalyoncu ailesinin reisi olan baba Hasan Kalyoncu, Milli Selamet Partisi döneminden bu yana siyaset ve iş dünyasında öne çıkan bir isim.