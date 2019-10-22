İHA'nın haberine göre; şarkıcı Haluk Levent, bir alışveriş merkezinin düzenlediği konserde sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla binlerce hayranına müzik ziyafeti sunan Haluk Levent, muhteşem sahne performansı ile sevenlerinden tam not aldı.

Adeta yerinde duramayan Haluk Levent, zaman zaman hayranlarının yanına giderek onlarla hasret giderdi. Yoğun ilgi gören konserde Haluk Levent hayranları adeta bir koro oluşturdu.

KONSER GELİRİNİ O AİLELERE BAĞIŞLADI

Ünlü sanatçı, konserin tüm gelirini ise Nusaybin’de patlamada evleri hasar gören ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masraflarına bağışladı.

Haluk Levent, Mardin Valiliği ile görüşerek evlerindeki hasar sebebiyle mağdur olan 100 aileyi bir otele yerleştirdiklerini söyledi.

HALUK LEVENT'E SEVGİ SELİ

Binlerce Haluk Levent hayranı, ünlü sanatçıyı görebilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen hayranları, ünlü sanatçı ile hasret gidermenin keyfini yaşadı. Haluk Levent, konserini binlerce İzmirlinin eşlik ettiği İzmir Marşı ile bitirdi.