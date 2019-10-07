Haluk Levent hem ağladı hem de ağlattı, Magazin haberleri

Yıllardır kendisine sahnede eşlik eden ekibinin açılış yaptığı konsere Kaçış ve Ankara ile başlangıç yapan Haluk Levent, Deliler cover’ı ile devam etti. ‘Deniz Üstü Köpürür’ Muğla türküsünü seslendiren Levent’e zeybekler eşlik etti.

NESLİCAN TAY İÇİN SÖYLEDİĞİ ŞARKIDA DUYGUSAL ANLAR

Kanser mücadelesine geçtiğimiz günlerde yenik düşen Neslican Tay için Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent hem ağladı, hem ağlattı.

Yüksek sahne enerji ile bir dakika boyunca konserde yerinde durmayan Levent, seyircilerin arasına girerek, hem şarkı söyledi hem de selfie çektirmeyi ihmal etmedi. Levent, ‘Uzun ince Bir Yoldayım’ı binlerce hayranı ile piyano eşliğinde söyledi.

26 yıllık müzik hayatının, 10 yeni şarkının yer aldığı 15. albümü ‘Tam Bana Göre’yi Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlayan Haluk Levent, geçtiğimiz yaz Türkiye’nin birçok yerinde konserler verdi.

Kendi müzikal geçmişinde kullandığı her türden, kendini dinleyenlerin beğeni yelpazesindeki her renkten parçalar bulunan bu albüm için söylemeyi çok sevdiği şarkıları seçen Haluk Levent, bu albümü bundan sonraki çalışmalarında açılacağı yeni ufukların habercisi olarak görüyor.

İstanbul’un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yaptı. Ekim programının kapanışını ise 26 Ekim’de Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Mustafa Sandal yapacak.