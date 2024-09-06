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        Haberler Magazin Haluk Levent'in hayatı komedi - Magazin haberleri

        Haluk Levent'in hayatı komedi

        Haluk Levent'in hayatından bir kesitin komedi türünde beyazperdeye aktarılacağı 'Yollarda Vururum Seni'nin hazırlıklarına başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:58
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        Hayatı komedi
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        Doktorunun tavsiyesi üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksuna giren Haluk Levent’in hayatından bir kesit, komedi türünde beyazperdeye yansıtılacak.

        'Yollarda Vururum Seni' adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı. Yapımcılığını KEM Yapım'ın üstleneceği bu projede, Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.

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        KEM Yapım'ın yapımcılığında hayata geçecek olan film, Haluk Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak. Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, Levent’in enerjik ve keyifli kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

        Filmde Haluk Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncunun seçimi, projenin başarısı için büyük önem taşıyor. Bu sebeple, Levent’e benzer bir fiziksel ve ruhsal özelliklere sahip yetenekli bir oyuncu arayışına başlandı.

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        #Haluk Levent
        #Haluk Leventin hayatı komedi
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