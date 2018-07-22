Haluk Levent, son dönemlerde birbiri ardına ortaya çıkan, utandıran haberlere isyan etti.

'Eskiden kötüler az sanardım. Sosyal medya sayesinde öğrendim ki bu iblisler çok fazla' diyen Haluk Levent sosyal medya hesabından böyle tepki gösterdi:

“Bu sosyal medya keşke olmasaydı. İnsana, barışa ve kardeşliğe olan bütün hayallerimi yıktı. Eskiden kötüler az sanardım. Sosyal medya sayesinde öğrendim ki bu iblisler çok fazla. Cehalet daha da fazla. Biz nasıl baş edeceğiz bunlarla? Edeceğiz tabii ki bedenimiz yok olana dek”

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