Bu işe de el attı

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HABERTURK.COM

Türkiye'nin her ilinde gönüllüleri bulunan AHBAP derneğinin başkanı olan Haluk Levent, derneğe ulaşanların bulundukları illerdeki AHBAP gönüllülerine çağrı yaparak sorunun çözümü için en hızlı şekilde koordine sağlama yöntemini bu sefer de saatlerdir erişilemeyen Whatsapp, Instagram ve Facebook için uyguladı.

Twitter hesabından mizahi paylaşım yapan Haluk Levent, Kaliforniya'daki AHBAP gönüllülerini 'sorunu çözmeye' çağırdı.

Levent'in paylaşımı şöyle:

"Kaliforniya Ahbap! Haydi arkadaşlar!

@Facebook

@instagram

@WhatsApp

Açtırın şu siteleri."