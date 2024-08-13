Haluk Levent: Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak
Haluk Levent, İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Harun Gül tarafından öldürülen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbap'ın üstlendiğini duyurdu
İstanbul Arnavutköy'de Harun Gül, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Türkiye'nin gündemine oturan ve kan donduran görüntüler sonrası Harun Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haluk Levent, Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbap'ın üstlendiğini duyurdu. Ahbap'ın kurucusu Levent, X hesabından şunları söyledi: Boşanma arifesinde olduğu kocası tarafından katledilen 3 çocuk annesi Serpil Gül’ün ailesi bize ulaştı. (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 çocuğu koruma altına almış) Rahmetli Serpil'in avukatlığını Ahbaplar yapacak. Şiddet mağduru tüm kadınlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz.
DEHŞETİN DETAYLARI
İki yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40), 10 Ağustos'ta iki çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi. İkili arasında bu sabah ise "çocuklara sen bak" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada Harun Gül, yanında getirdiği silahla eşi Serpil Gül'ü sokakta kovalamaya başladı.
Öfkeli koca, karısının başına 3 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken iddiaya göre Harun Gül, sağlık ekiplerinin sokağa girmesine izin vermedi.
Polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül daha sonra silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.
Emniyet müdürlüğüne götürülen Harun Gül'ün ifadesinde, eşiyle iki senedir boşanma aşamasında olduklarını, çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.