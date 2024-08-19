Haluk Levent ve Zakkum, Tavas Zeybek Festivali'ne renk kattı

Festival süresince, Tavas'ta çeşitli yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar, hem katılımcılara hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi ve festivalin renkli atmosferine katkı sağlandı. Festival boyunca Bağlar mevkiinde kurulan stantlar, hem yerel esnafın ürünlerini tanıtmasına olanak sağladı hem de katılımcılar için keyifli bir alışveriş deneyimi sundu. El işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürünü barındıran stantlar, festivalin en ilgi çekici unsurlarından biri oldu.