Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Haluk Levent ve Zakkum, Tavas Zeybek Festivali'ne renk kattı

        Haluk Levent ve Zakkum, Tavas Zeybek Festivali'ne renk kattı

        Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali'nde Tavaslılarla buluşan Haluk Levent ve Rock müziğin sevilen grubu Zakkum, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşku ve geniş katılımla sona erdi. Zeybek kültürünün dünya çapında tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin ilk gününde, yerel sanatçılar sahne alarak festivalin coşkusunu başlattı.

        2

        Farklı yaş gruplarından oluşan ekiplerin sergilediği zeybek gösterileri ise izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu gösteriler, hem geleneksel hem de modern zeybek figürleriyle doluydu ve festivalin ana teması olan Zeybek kültürünü başarıyla yansıttı.

        3

        Festivalin ikinci gecesi, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir'in sahne almasıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Güçlü sesi ve enerjik performansıyla izleyicileri büyüleyen Kandemir, Tavaslılara unutamayacakları bir konser deneyimi sundu. Sanatçının sahnedeki performansı, festivalin en çok konuşulan anılarından biri olarak hafızalara kazındı.

        4

        ZAKKUM GRUBUNDA ÇOŞKULU PERFORMANS

        Festivalin üçüncü gününde ise Rock müziğin sevilen grubu Zakkum sahne aldı. Popüler şarkılar ve akustik performanslarla izleyicilere keyifli anlar yaşatan grup, Tavaslılardan büyük alkış aldı. Konserin sonunda Zakkum üyeleri, Tavas'ı çok sevdiklerini belirterek bu güzel şehirde sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

        5

        FİNALDE HALUK LEVENT RÜZGARI

        Festivalin son gününde, ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Levent, birbirinden güzel şarkılarını Tavaslılar için seslendirdi. Muhteşem bir kalabalığın katıldığı konser, festivalin en coşkulu anlarından biri oldu ve unutulmaz bir finalle sona erdi.

        6

        Festival süresince, Tavas'ta çeşitli yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar, hem katılımcılara hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi ve festivalin renkli atmosferine katkı sağlandı. Festival boyunca Bağlar mevkiinde kurulan stantlar, hem yerel esnafın ürünlerini tanıtmasına olanak sağladı hem de katılımcılar için keyifli bir alışveriş deneyimi sundu. El işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürünü barındıran stantlar, festivalin en ilgi çekici unsurlarından biri oldu.

        7

        TAVAS BELEDİYESİNE DESTEK

        Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivalin sadece kültürel zenginlikleri tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda esnafa da kazanç sağladığını belirtti. Festival süresince esnafı ziyaret eden Tatık, halkın ve esnafın memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. Başkan, festivalin ekonomik olarak da bölgeye katkı sağladığını ifade ederek, önümüzdeki süreçte festivali uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        #Haluk Levent
        #Zakkum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?