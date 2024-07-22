"KONTEYNERLERDA KALAN VATANDAŞLARIMIZA DAĞITACAĞIZ"

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kadın kooperatiflerini güçlendirme adına 25 kadın kooperatifinin ürettiği tüm ürünleri AHBAP olarak satın aldık. Bu ürünlerin tamamını konteynerlarda kalan vatandaşlarımıza dağıtacağız ve bundan sonra ne üretilirse satın almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.