Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takım hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, 4-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından taraftarların büyük bir yanılgı içine düştüğünü belirterek, "Trabzonspor bu yıl birinci olur, beşinci olur. Bu yıl bu sıkıntılara katlanmamız gerekiyordu. Önümüzdeki yıllarda ekonomiyi düzelterek, hem hedefe koşalım hemde altyapıdan oyuncu çıkartalım. Dışarıdan aldıklarımızla kaynaştıralım. Güzel bir harmanlama yapıp iyi bir takım çıkartalım" diye konuştu.
"ONUR VE BURAK KONUSUNDA ALDIĞIMIZ KARARA SAHİP ÇIKILMALI"
Kadro dışı bırakılan oyuncular Onur ve Burak Yılmaz hakkında yönetim kurulunun aldığı karara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Şahin, "Delegelerimiz bize güvenmiş ve bizi yönetici seçtiler. Yönetimde bir karar aldı. Aldığımız bu karar yönetim kurulu kararı ile toplu olarak alınmıştır. Bu karara saygı duyulması gerekiyor. Bu konuyu da fazla uzatıp sürece daha fazla zarar verilmemesi gerekiyor. Onlarda bizim sözleşmeli oyuncularımız, bizim oyuncularımız o yüzden herkes bu karara saygı duysun" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR BÜYÜK MAÇLARDA BÜYÜK OYNAR"
Haluk Şahin, Trabzonspor'un büyük maçlarda büyük oynadığını belirterek, "Yenersin, yenilirsin ama Trabzonspor kalıcıdır. Olabilecek her sonuçta taraftarlarımız takımlarına sahip çıksın. Çünkü bu kulüp bizim kulübümüzdür. Büyük maçlarda büyük oynarız, hiç kimse paniğe kapılmasın, taraftarlarımızın tüm desteğini takımımıza verecektir ve sonunda gülen Trabzonspor olacaktır. Fenerbahçe maçını kazanıp ligdeki gerçek gücümüzü göstereceğiz" şeklinde konuştu.
"ÜNAL HOCAYA İNANIYORUZ"
Malatyaspor maçını hep beraber izlediklerini belirten Şahin, "3-4 tane gol pozisyonumuz var. Olsaydı Ünal hocayı göklere çıkartacaktık. Galatasaray maçından sonra en büyük hoca Ünal hoca, bunları yapmayalım. Ünal hocanın idmanlarını olsun, Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp olsun, yakından izledim. Olumsuzluklara rağmen çok iyi bir kamp ve çalışma döneme geçirdik. Galatasaray maçında iyi hoca Malatyaspor maçında kötü hoca. Ünal hoca dersine çalışmış iyi bir arkadaşımızdır. İnanıyorum başaracaktır" dedi.
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