Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 34,4 azalışla, 1,8 milyon tona, yılın 2 aylık döneminde de yüzde 39 gerilemeyle 3,4 milyon tona düştü.

Ham çelik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalışla 2,6 milyon ton, ocak-şubat döneminde de yıllık bazda yüzde 16,1 azalarak 5,2 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı şubatta 2018'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 17,7 artarak 1,9 milyon tona, değer bazında yüzde 4,9 artış göstererek 1,4 milyar dolara ulaştı.

İhracat, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 17 artarak 3,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 6,8 yükselerek 2,8 milyar dolara çıktı.

İthalat ise şubatta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 30,6 azalarak 853 bin ton, değer olarak yüzde 29,2 azalışla 748 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın 2 ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 30,8 azalarak 1,8 milyon tona, değer olarak yüzde 29,5 azalışla 1,5 milyar dolara geriledi.

Sektörün geçen yılın ocak-şubat döneminde, yüzde 117 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 177'ye yükseldi.

"TALEP YURT İÇİNE YÖNLENDİRİLMELİ"

Sektör verilerine ilişkin yapılan değerlendirmede ocak-şubat döneminde ham çelik üretiminin yüzde 16,1 gerilemesiyle üretimin sürdürülebilirliği açısından hassas bir aşamaya gelindiği kaydedildi.

Değerlendirmede, seçim sonrası dönemde alınacak tedbirlere bağlı olarak ekonominin çarklarındaki dönüşün kademeli bir şekilde iyileşebileceği, gelecek aylarda tüketimdeki düşüşün daha da yavaşlayacağı ve yılın son çeyreğinde artışa dönüşebileceği ifade edildi.

İç talepteki daralmanın ve dış piyasalardaki korumacı politikaların, Türk çelik sektörünü ciddi ölçüde etkilemeye devam ettiği belirtilen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"İhracattaki kar marjları büyük ölçüde düşmüştür. Çelik mamulleri ihracatının miktar yönünden yüzde 17 arttığı ilk iki aylık dönemde, değer yönündeki artışın yüzde 6,8 seviyesinde kalması, ihracatın getirisinin azaldığını ortaya koymakta. İhracat fiyatlarındaki gerileme, çelik üreticisi firmaların üretimlerini daha fazla azaltmamak için, düşük kar marjlarıyla ihracat yapmak durumunda kaldıklarını göstermekte. Düşüş eğilimine rağmen, ithalatın hala 10 milyon tonun üzerinde seyretmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Üretimdeki düşüşün durdurulabilmesi için, talebin yurt içine yönlendirilmesini mümkün kılacak tedbirlerin süratle uygulamaya aktarılması hayati önem taşımakta."



