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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azalışla 22,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalarak 2,6 milyon ton oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise üretim yüzde 10,5 azalışla 22,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı, ağustosta miktar bazında yüzde 3,1 artışla 1,7 milyon ton olurken, fiyatlardaki düşüş sebebiyle değer bazında ise yüzde 6,1 azalışla 1,2 milyar dolara geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 12,1 artarak 14,7 milyon tona ulaşırken, değer bazında da yüzde 0,2 azalarak 10,9 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 30 artışla 1,2 milyon tona, değerde yüzde 2,3 artarak 870 milyon dolara yükseldi.

Yılın 8 ayı değerlendirildiğinde de ithalat, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 25 azalışla 8 milyon ton, değer yönünden yüzde 27,8 azalışla 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi açısından, geçen yılın 8 ayında çelikte yüzde 118 olan ihracatın, ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 163 seviyesine yükseldi.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI

TÇÜD açıklamasında, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, dünya ham çelik üretimi, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 3,4 artışla 156 milyon ton, yılın 8 ayında ise yüzde 4,4 artışla 1,2 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 664,9 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 4,4 artışla 75,7 milyon ton oldu.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında Vietnam, ocak-ağustos döneminde yüzde 56,9 oranıyla en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olarak belirlendi.