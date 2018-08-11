Ham Kam - Kongsvinger karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ham Kam, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 20 puanlı Ham Kam 13. sırada bulunuyor, Kongsvinger 29 puana sahip ve 5. sırada. Ham Kam son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kongsvinger, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 712. İddaa'da Ham Kam kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Kongsvinger kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Ham Kam önceki hafta Aalesund B mücadelesinde 4-4 berabere kaldı.

Kongsvinger ise Nardo karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Ham Kam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ham Kam, kendi sahasında 13 gol attı, 12 gol yedi.

Kongsvinger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kongsvinger, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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