Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ham petrol dereye sızdı

        Ham petrol dereye sızdı

        Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı, temizlik çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ham petrol dereye sızdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman’ın Beşiri ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Silivanka petrol sahasına ait boru hattından sızan ham petrol, bölgeden geçen dereye karıştı. Ekipler iki noktada temizlik çalışması başlattı.

        Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi'ne bağlı Durucak köyü yakınlarından geçen derede petrol sızıntısının olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen TPAO'ya bağlı ekipler, Silivanka petrol sahasına ait boru hattında sızıntı olduğunu tespit etti.

        Fotoğraf: İHA

        Boru hattında onarım çalışması ve petrolün karıştığı derede iki noktada temizlik çalışması başlatıldı. Dereden vidanjör yardımıyla çekilen ham petrol üretim sahasına geri gönderilirken, sızıntının yer altındaki eski boruların aşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        CANLI | Ali Koç konuşuyor...
        CANLI | Ali Koç konuşuyor...
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
        Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?