Ham petrol toplama alanına düşen iki köpek kurtarıldı - ADIYAMAN

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman merkez şefliğindeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş ham petrol toplama alanına iki köpeği düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Ekipler, köpekleri kurtarma aparatıyla bulundukları yerden çıkardı.Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan iki köpek, itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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