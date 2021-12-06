Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı

AA

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre Prof. Dr. Engin, gazetecilere, İslahiye'deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük’ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük'te kazılara başladıklarını belirtti.

Bölgenin kültürel tarihini anlamak adına bu kazının önemli olduğunu ifade eden Engin, kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen bölgedeki önemi büyük höyüklerden biri olduğunu aktardı.

Engin, 7 kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hamaç Höyük'teki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var. Bu yapı bir depremle yıkılmış. Höyüğün çalıştığımız alanının bir nekropol, mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Orta Çağ'ın geç evresi, Bizans döneminden. Tabakalar kaldırıldığında ise yine yangınla son bulmuş geç Roma tabakasına ulaştık. Mezarlar, Orta Çağ ve Roma tabakaları içerisine oturtulmuş, basit toprak ve taş sanduka mezarlardan oluşmakta olup içlerinde mezar eşyası ele geçmedi. 40 civarında çocuk ve yetişkin iskeleti bulundu."​​​​​​​