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        Haberler Dünya Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

        Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

        Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:49
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        Hamas: 15 İsrail askeri öldürüldü
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        Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

        Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.

        İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı.

        Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi.

        Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

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