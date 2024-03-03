Hamas: Ateşkes konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini ve Paris'teki müzakerelerde gündeme gelen öneriyle ilgili Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamas'ın, ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'nin tamamından çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması için ciddi bir şekilde çalıştığını kaydeden yetkili, anlaşmanın yapılacağı tarihin netleşmediğini aktardı.

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.