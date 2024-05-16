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        Haberler Dünya Hamas: Biz ateşkes teklifini kabul ettik ancak İsrail saldırıyla yanıt verdi

        Hamas: Biz ateşkes teklifini kabul ettik ancak İsrail saldırıyla yanıt verdi

        Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını 6 Mayıs'ta bildirdi. Ateşkesi kabul etmeyen İsrail ise saldırılara devam kararı aldı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını ancak İsrail'in buna kara saldırısıyla cevap verdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:21
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        Hamas: İsrail saldırıyla yanıtladı
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        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini ancak İsrail'in buna Refah kentine fiili kara saldırısıyla yanıt verdiğini söyledi.

        Heniyye, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, İsrail'in tarihi Filistin topraklarında kuruluşunu ilan ettiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçtiği halde hala "yok olma" korkusunun geçmediğini belirtti.

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        Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını aktaran Heniyye, şunları kaydetti:

        "Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması için arabulucu olan Mısır ve Katar'ın çabalarını tamamen olumlu karşıladı. İşgalci ise buna Refah Sınır Kapısı'nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak yanıt verdi."

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        İsrail'in Hamas tarafından kabul edilen teklif üzerinde yaptığı değişikliklerin müzakereleri çıkmaza soktuğunu belirten Heniyye, Hamas'ın Filistinli diğer gruplarla birlikte Gazze'ye yönelik savaşı durdurma çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

        Hamas lideri, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında ileri gitmesi halinde müzakerelerin tümüyle belirsizliğe sürükleneceğine dikkati çekerek İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinden çekilmesinin kaçınılmazlığı konusunda Mısır ile hemfikir olduklarına işaret etti.

        "Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen işgalcinin yok olma korkusunun geçmediğini" dile getiren Heniyye, İsrail'in bu korkuyla Filistin halkına karşı katliamlar yaptığını ifade etti.

        ABD'nin hala ateşkes müzakerelerinin baltalanmasında Hamas'ı suçlamaya devam ettiğini hatırlatan Heniyye, bunun da askeri ve siyasi olarak Gazze'deki soykırıma destek veren ABD'nin İsrail'den yana tutumunu sürdürdüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

        Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının Müslümanları Filistin meselesinde birleştirdiğini kaydederek güç dengesindeki büyük farka rağmen Filistinli direniş gruplarının Gazze'nin birçok bölgesinde 8. ayda İsrail ordusuna kayıplar verdirdiğine vurgu yaptı.

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        Heniyye, dünya çapında öğrenciler tarafından düzenlenen Filistin'e destek hareketinin de tarihte benzeri görülmemiş bir sahne olduğunu dile getirdi.

        Ne kadar uzun sürerse sürsün, topraklarındaki saldırıların yenilgiye uğratılacağına inandıklarını vurgulayan Heniyye, İsrail ordusunun, acilen Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesi gerektiğini ve Tel Aviv'in sınır kapısının idaresine müdahale hakkı olmadığını aktardı.

        Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı atılan adımlara dikkati çeken Heniyye, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması ve Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olmasını takdir ettiklerini belirtti.

        HAMAS ONAY VERMİŞTİ

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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