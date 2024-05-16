Hamas: Biz ateşkes teklifini kabul ettik ancak İsrail saldırıyla yanıt verdi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini ancak İsrail'in buna Refah kentine fiili kara saldırısıyla yanıt verdiğini söyledi.

Heniyye, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, İsrail'in tarihi Filistin topraklarında kuruluşunu ilan ettiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçtiği halde hala "yok olma" korkusunun geçmediğini belirtti.

Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını aktaran Heniyye, şunları kaydetti:

"Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması için arabulucu olan Mısır ve Katar'ın çabalarını tamamen olumlu karşıladı. İşgalci ise buna Refah Sınır Kapısı'nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak yanıt verdi."

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İsrail'in Hamas tarafından kabul edilen teklif üzerinde yaptığı değişikliklerin müzakereleri çıkmaza soktuğunu belirten Heniyye, Hamas'ın Filistinli diğer gruplarla birlikte Gazze'ye yönelik savaşı durdurma çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hamas lideri, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında ileri gitmesi halinde müzakerelerin tümüyle belirsizliğe sürükleneceğine dikkati çekerek İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinden çekilmesinin kaçınılmazlığı konusunda Mısır ile hemfikir olduklarına işaret etti.