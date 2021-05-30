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Hamas: Direniş, Filistin'in özgürlüğü ve işgalin kovulması için ümmetin umududur

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, ülkedeki direnişin, Filistin'in özgürlüğü ve işgal güçlerinin kovulmaları için ümmetin umudu haline geldiğini söyledi.

Hamas'tan son dakika Filistin açıklaması: Ülkedeki direnişin... - Haberler
Hamas: Direniş, Filistin'in özgürlüğü için ümmetin umududur
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AA

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği zafer kutlaması etkinliğinde konuşan Hammad, İsrail saldırısı sırasında Gazze, Batı Şeria ve 48 topraklarında yaşayan tüm Filistinlilerin Kudüs için akın ettiğini belirtti.

Hammad, Filistinlilerin yalnız olmadığını, sabır ve metanetli duruşlarının boşa gitmediğini hatırlatarak, Arapların ve İslam dünyasının artık onların arkasında olduğunu vurguladı.

NETANYAHU'YA MESAJ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a mesaj yollayan Hammad, "Geri dönerseniz biz de daha büyük ve daha uzun menzilli atışlarla geri döneriz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşma yapan el-Kassam'ın Beyt Hanun Birliği Komutanı Ebu Hamza, son savaşa Kudüs'ten dolayı girildiğini belirterek "Kanlarımız ve canlarımız Kudüs'e feda olsun" dedi.

"DÜŞMANDAN ÖNCE DOSTA SÜRPRİZ YAPTIK"

"İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sırasında gösterdiği performansla düşmandan önce dosta sürpriz yaptı" diyen Ebu Hamza, tüm dünyaya İsrail'in örümcek ağı gibi zayıf ve kartondan bir devlet olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi.

İsrail'e karşı zafer kutlamaları olarak düzenlenen etkinliğin sonunda İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri onurlandırıldı. Etkinlikte ayrıca, el-Kassam Tugaylarının silah gücünü gösteren geçit törenleri yapılırken, izleyenlerin üzerinden "Ebabil" türü insansız hava araçlarının uçuş yaptığı gösteriler de düzenlendi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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