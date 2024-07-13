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        Haberler Dünya Hamas: Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki katliam, ABD'nin örtbas ettiği İsrail'in yeni bir savaş suçudur | Dış Haberler

        Hamas: Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki katliam, ABD'nin örtbas ettiği İsrail'in yeni bir savaş suçudur

        İsrail, Gazze'nin batısındaki El-Ebyad Camisi'nin bulunduğu bölgede öğle namazı kılanları hedef aldı. Hamas, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı saldırıyı "savaş suçu" diye niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:42
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        'Kamptaki katliam savaş suçu'
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        Hamas, İsrail'in yıktığı El-Ebyad Camisi'nin bulunduğu bölgede öğle namazı kılanları hedef alan, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail'in saldırısı hakkında, "Faşist işgal ordusunun (İsrail ordusu) Eş-Şati Mülteci Kampı'nda El-Ebyad Camisi'nin kalıntıları üzerinde namaz kılanlara yönelik yaptığı katliamla, Siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'deki savunmasız halkımıza işlediği suçlara bir yenisi daha eklendi." ifadelerine yer verildi.

        Saldırı sonucunda can kaybının 18'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail tarafından dünyanın gözü önünde işlenen bu katliam, ibadet eden 18 şehidin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına ve bölgede yaşayanların yerinden edilmesine sebep olmuştur. Bu olay, ABD'nin örtbas ettiği İsrail'in yeni bir savaş suçudur." denildi.

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        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #israil
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