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        Haberler Dünya Hamas esir değişimi ve ateşkes koşullarını Katar ve Mısır'a iletti

        Hamas esir değişimi ve ateşkes koşullarını Katar ve Mısır'a iletti

        Hamas, Katar ve Mısır'a esir değişimi ve ateşkes koşullarını iletti. Hamas, Filistinlilere yönelik saldırganlığın tamamen durdurulması, yardımlara izin verilmesi ve haklı taleplerinin karşılanmasını beklediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:26
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        Hamas'tan Katar ve Mısır'a kritik mesajlar
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        7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışmalar sürerken, daha önce insani ateşkes için aracı olan Katar ve Mısır, yeniden ateşkes için aracı olmaya hazırlanıyor.

        Hamas lideri Haniye, Katar ve Mısır'a ateşkes için koşullarını ilettiğini belirtti. Buna göre Hamas; Filistin'e yönelik saldırganlığın tamamen durdurulması, yardımların engellenmemesi ve haklı taleplerin karşılanmasını beklediklerini duyurdu.

        Haniye, "Rehineler koşullarımız dışında serbest bırakılmayacaktır" dedi.

        İsrail basını: Hamas müzakereye açık

        İsrail’in "Walla News" haber sitesinin, ismini açıklamayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas, önerdiği yeni teklifle yeni bir esir takası için müzakereye hazır.

        Hamas'ın üç aşamalı bir plan sunduğu belirtilen haberde, ilk etapta İsrail'in Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmeye başlaması ve 40 esirin serbest bırakılması önerildi.

        Üç aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Gazze'de esir alınan İsraillilerin serbest bırakılmasının ve "savaşın sona ermesinin" planlandığı aktarıldı.

        İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın önerisini ele aldığı ancak reddettiği kaydedilen haberde, arabuluculardan "daha kabul edilebilir öneriler" sunmaları istendi.

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