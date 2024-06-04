Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas, Gazze'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı | Dış Haberler

        Hamas, Gazze'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

        Refah'ın Eş-Şevke bölgesinin doğusunda yer alan Zelata Kavşağı yakınlarında, içinde İsrail askeri birliğinin bulunduğu sırada eve kurulmuş bubi tuzağının patlatıldığı, saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu belirtildi.

        Açıklamada, kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu mevkiye daha önce tuzaklanmış mayınların infilak ettirildiği, saldırı sonucu askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

        REKLAM

        Zelata Kavşağı'nda ayrıca İsrail askeri aracının Yasin-105 roketiyle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

        Kuzeydeki Gazze kentinde de bir evin içinde saklanan İsrail güçlerinin anti-personel füzeyle hedef alındığı dile getirildi.

        Kassam ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin gelişinden önce evin nasıl tuzaklandığını gösteren video yayımladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hamas
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu