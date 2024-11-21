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        Haberler Dünya Hamas: Gazze Yönetimi için tek bir şartımız var | Dış Haberler

        Hamas: Gazze'nin yönetimi için tek bir şartımız var

        Savaş sonrası Gazze'de kurulacak yönetim için çeşitli öneriler bulunuyor. Bu önerilerden biri Mısır tarafından geldi. Mısır, Gazze'de bir komite kurulmasını teklif etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hamas Siyasi Büro üyesi Halil El-Hayye, kurulacak komitenin ancak yerel olması şartıyla kabul edilebileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:48
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        Hamas: Gazze'nin yönetimi için tek bir şartımız var
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        Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        El-Aksa televizyonuna açıklamalarda bulunan Hayye "Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik." diyen Hayye, "Komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi şartıyla bu öneriyi kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin de "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz. Bu saldırganlığın durmasını istiyoruz. Herhangi bir esir takası olması için önce bu saldırılar durmalı." dedi.

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        "Netanyahu, siyasi nedenlerle ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi engelliyor"

        Ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını ancak İsrail'in de bu konuda gerçekten istekli olması gerektiğini belirten Hayye, "Ateşkes müzakerelerini harekete geçirmek için arabulucu ülkelerle temaslarımız sürüyor. Ancak Netanyahu, siyasi nedenlerle ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi engelliyor." diye konuştu.

        Hamas ve Fetih hareketleri, bu ayın başında Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

        Katar, ABD ve Mısır'la İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk ediyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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        #gazze
        #Hamas
        #israil
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