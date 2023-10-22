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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas, Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve iki buldozerini imha ettiğini duyurdu

        Hamas, Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve iki buldozerini imha ettiğini duyurdu

        Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:30
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        Hamas: Bir İsrail tankı ve iki buldozer imha edildi
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        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda İsrail güçleri ile çatışmaya girildiğini belirtti.

        "Kassam savaşçılarının", zırhlı bir İsrail birliğini, Han Yunus'un doğusundaki sınır çitinden birkaç metre içeri geçtikten sonra “çetin bir pusuya düşürdüğü” kaydedilen açıklamada, "Mücahidler, içeri sızan güçle çatıştı, iki buldozer ve bir tankı imha etti. (İsrail ordusuna bağlı) Birliği geri çekilmeye zorladı ve üslerine güvenli bir şekilde geri döndü." ifadelerine yer verildi.

        Kassam Tugaylarının açıklamasında, bazı İsrail askerlerinin yaralandığına yer verilirken, olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

        İSRAİL YERLEŞİMLERİNE ROKETLER ATILDI, 1 İSRAİLLİ AĞIR YARALI

        Öte yandan, sınırda çatışmaların yaşandığı sıralarda Gazze’den İsrail içine roketler fırlatıldı.

        Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinden Netivot’a atılan bir roket nedeniyle bir İsrailli yaralandı.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Netivot yerleşimindeki roket saldırısında 60 yaşlarında bir erkeğin şarapnel isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

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