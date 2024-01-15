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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu

        Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü açıkladı. İsrail ise rehinlerin İsrail ateşiyle ölmediği açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:41
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        İsrail saldırılarında iki esir can verdi
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        İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından paylaşılan videoda konuşan İsrailli 26 yaşındaki esir Noa Argamani, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, 53 yaşındaki esir Sharabi ile 38 yaşındaki Svirsky’nin öldüğünü belirtti.

        Argamani, kendisi, Sharabi ve Svirsky’nin bulunduğu bir binanın İsrail’e ait F16 savaş uçağı tarafından hedef alındığını ve enkaz altında kaldıklarını, Kassam Tugayları’nca enkaz altından kurtarıldıklarını ancak yaralı çıkarılan Sharabi’nin kurtarılamadığını ifade etti.

        İki gün sonra başka bir yere nakilleri sırasında ise İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Svirsky’nin vurularak öldüğünü, kendisinin de başından yaralandığına dikkati çeken Argamani, İsrail hükümetine savaşı durdurması ve kendilerinin kurtarılarak ailelerine kavuşturulması çağrısı yaptı.

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        Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda, Sharabi ve Svirsky’nin cansız bedenlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

        İsrail: Biz vurmadık

        İsrail Ordu Sözcüsü ise, Hamas videosunda öldüğü gösterilen rehinelerin İsrail ateşiyle ölmediği açıklamasını yaptı.

        Askeri sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, rehine Itai Svirsky'nin Hamas'ın son videosundaki kişilerden biri olduğunu belirtirken, ailenin talebi üzerine ikinci kişinin adını ya da diğer ayrıntıları vermedi.

        Hagari, "Itai bizim güçlerimiz tarafından vurulmadı. Bu bir Hamas yalanıdır. İçinde tutuldukları bina hedef değildi ve güçlerimiz tarafından saldırıya uğramadı. İçeride rehineler olabileceğini bildiğimiz bir yere saldırmayız" dedi ve yakınlardaki bölgelerin hedef alındığını sözlerine ekledi.

        Geçen ay da Gazze'de 3 İsrailli esir askerin, silah arkadaşlarınca yanlışlıkla "tehdit oluşturduğu" düşünülerek "dost ateşiyle" vurulup öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

        İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyordu.

        Esir takası müzakerelerine başlamak için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını şart koşan Hamas, elinde bulunan esirlere karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

        GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, 1200 kişi öldürülmüş ve çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

        Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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        #gazze
        #İsrailli esirler
        #haberler
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