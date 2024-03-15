Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifi: 1000 Filistinli mahkum karşılığında İsrailli kadın askerler

Hamas, İsrail'le ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini dün duyurdu.

Teklifin detaylarını okurlarıyla paylaşan Reuters, Hamas'ın 700-1000 arasında Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını istediğini bildirdi. Habere göre Hamas bunun karşılığında bir grup İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehineyi serbest bırakmayı teklif etti.

Kasım 2023'te varılan geçici ateşkeste İsrail, anlaşma kapsamında yaklaşık 180 Filistinliyi serbest bırakmıştı

Teklifte, salınması istenen Filistinliler arasında ömür boyu hapis cezası verilen 100 mahkumun olduğu da görüldü. Anlaşma sağlanırsa İsrailli kadın askerlerin de serbest bırakılacağı öğrenildi.

Hamas'ın, rehine ve mahkum takasının ilk aşamasından sonra kalıcı ateşkesin tarihini belirlemek istediği kaydedildi. Teklifte İsrail'in Gazze'den çekilme tarihinin ilk aşama tamamlandıktan sonra belirlenmesi de var.

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Hamas, rehine ve mahkum takasının ikinci aşamasında iki tarafın da gözaltındaki bütün kişileri serbest bırakmasını istedi.

NETANYAHU: AKIL DIŞI

Hamas, "uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi" Mısır ve Katar'a sunduklarını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamadaysa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

MÜZAKERELER DOLAYLI YOLDAN SÜRÜYOR

İsrail'le Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti.

Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.