Hamas: İryan'ın ölümüyle Filistin davası bir savunucusunu kaybetti

AA

Hamas, hapishanede hayatını kaybeden İryan için taziye mesajı yayımladı.

İryan'ın ölümünün ümmetin ve kardeş Mısır halkının bir kaybı olduğu belirtilen mesajda, "İryan'ın ölümüyle Filistin davasının savunucularından ve Filistin halkının direnişini destekleyenlerden birini kaybettik. İryan'ın Filistin'e, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya desteklerine şahidiz." ifadeleri kullanıldı.

Avukat Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhbirine dün yaptığı açıklamada İhvan yöneticilerinden İryan'ın hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgisi olmadığını söylemişti.

- İsam el-İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İryan, doktor ve politikacıydı.

Ordunun 2013'te yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı mevkilerinde faaliyet gösteren İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.