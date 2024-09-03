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        Haberler Dünya Hamas: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de 11 ay sonra hayali bir zafer arıyor | Dış Haberler

        Hamas: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de 11 ay sonra hayali bir zafer arıyor

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de hayali bir zafer aradığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:49
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        "Netanyahu Gazze'de hayali bir zafer arıyor"
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        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığını belirtti.

        Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

        Rişk, "Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şoke olduğunu" belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.

        İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
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