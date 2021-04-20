Hamas, İsrail'e seçimlerin engellenmesini kabul etmeyeceği mesajı gönderdiğini açıkladı

AA

Aruri, Hamas'a bağlı el-Aksa kanalına verdiği demeçte, "Hamas işgale (İsrail'e) adayları tutuklayarak seçimleri engelleme yönündeki iradesini kabul etmeyeceğine dair mesaj iletti." dedi.

Seçimlerin ertelenmesinin Filistin'i bir anlaşmazlıklar döngüsüne sokacağı ve bölünmeleri derinleştireceğini belirten Aruri, İsrail'in onayına bırakılmaksızın işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Aruri, Kudüs'teki seçim mücadelesi için Hamas'ın hazır olduğunu, bunun ulusal bir mücadele kıvılcımına dönüşebileceğini ve İsrail'in seçimleri engellemek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.