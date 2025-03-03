Hamas: İsrail ikinci aşamaya geçmekten kaçınıyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri tıkanmaya başladı.

Ateşkesin ikinci aşaması için herhangi bir anlaşma sağlanamazken, İsrail Gazze'ye insani yardım tırlarının girmesini yasakladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, İsrail'in tutumuna ve eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hamdan, İsrail'in ikinci aşamaya geçmekten kaçındığını ifade ederken, insani yardımın görüşmelerde bir şantaj aracı olarak kullanıldığını belirtti. Hamdan, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

Hamdan ayrıca, anlaşmanın birinci aşamasında yaşanan İsrail ihlâlerine dikkat çekerek, İsrail'in ateşkesi çökertmeyi amaçladığını işaret etti. Hamdan, İsrail'in sözünü verdiği mobil evlerin teslim edilmediğini bildirdi.