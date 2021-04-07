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Hamas, İsrail'in seçimlere müdahalesini durdurmak için uluslararası görüşmeler yürüttüğünü açıkladı

Hamas, İsrail'e Filistin seçim sürecine müdahalesini durdurmak için baskı yapmak amacıyla uluslararası alanda temaslar yürüttüğünü duyurdu.

Hamas, İsrail'in seçimlere müdahalesini durdurmak için uluslararası görüşmeler yürüttüğünü açıkladı
AA

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, düşmanın gözaltı uygulamalarındaki ısrarını takip ediyor. Son olarak Hamas'ın listesindeki adayı Hasan el-Vardiya gözaltına alındı.

Hamas'ın Filistin seçim sürecine müdahale etmeyi bırakması için İsrail'e baskı yapmaları amacıyla uluslararası alanda görüşmeler yürüttüğünü belirten Bedran, İsrail'in gözaltı uygulamalarını seçimleri etkilemek ve engellemek hedefiyle yürüttüğünü ifade etti.

- Hamas, Mısır istihbaratı ile görüştü

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas'ın Mısır istihbaratı ile Filistin seçimleri konusunu görüştüğünü belirtti.

Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Gazze'ye gelen Mısır heyeti ile seçimler konusunu ele aldığını söyledi.

Görüşmede Filistin seçimleri ve Kahire'de imzalanan seçimlere ilişkin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmanın uygulanmasının değerlendirildiğini belirten Kasım, "Kahire, gözetiminde gerçekleşen anlaşmasının uygulanmasını takip etmek istiyor." dedi.

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