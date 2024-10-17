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        Haberler Dünya Hamas: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden ABD sorumludur | Dış Haberler

        Hamas: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden ABD sorumludur

        Hamas, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Generaller Planı"yla Filistinlileri göçe zorlaması konusunda ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:36
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        Hamas: İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden ABD sorumlu
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        Hamas, İsrail ordusunun 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a düzenlediği yoğun kara ve hava saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

        İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde "tam anlamıyla soykırım suçu işlediği" vurgulanan açıklamada, saldırıların "Generaller Planı" çerçevesinde işlendiği belirtilerek "modern tarihin Nazi döneminden bu yana en acımasız askeri planlarından birisi" nitelendirmesi yapıldı.

        Hamas, siyasi ve askeri desteği sebebiyle, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yok etmesinden Washington yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti.

        - "Somut adımlar atılmalı"

        Hamas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi konusunda yaptığı açıklamada ise "somut adımlar" çağrısında bulundu.

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        Açıklamada, "Zirvenin Gazze'ye tüm geçişlerin açılması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısı kapsamında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararındaki ateşkes çağrısı uyarınca somut adımların atılmasını gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'deki "Ynet" haber sitesinin 4 Eylül'deki haberinde, ordudaki eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan ve onlarca eski rütbeli subay ile generalin katkı sağladığı bir plandan bahsedilmişti.

        "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, bunun ardından bölgenin kuşatılmasını ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanmasını içeriyor. Gazze'nin kuzeyinde 7 Ekim itibarıyla başlatılan saldırı, abluka ve tahliye sürecinin bu plan kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor.

        İsrail ordusu 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

        Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
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