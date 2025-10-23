Hamas: İsrail suçlarını örtbas etmeyi amaçlıyor

Hamas ile Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin İsrail hükümetine yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişini engellemeye devam etme yetkisi veren kararını, "Gazze’de işlenen İsrail suçlarını karartma ve gizleme girişimi" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalin (İsrail) uluslararası basının Gazze'ye girişini engellemesi, işlediği korkunç suçlar ve yol açtığı yaygın yıkıma yönelik medya karartmasını sürdürmekte ısrar ettiğini ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Yasağın "sivillere ve altyapıya yönelik sistematik ihlalleri gizlemeyi ve soykırıma varan suçları örtbas etmeyi" amaçladığına işaret edilen açıklamada, kararın "basın özgürlüğünün ihlali olduğu ve İsrail'in Gazze'deki suçlarını ifşa eden özgür medyadan duyduğu korkuyu yansıttığı" belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında uluslararası basın ve insan hakları örgütlerine, "yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne derhal erişebilmesi için işgalcilere baskı yapılmasının yanı sıra tehditlere ve hedef alınmaya rağmen savaş suçlarını haberleştirmeye devam eden Filistinli gazetecilerin desteklenmesi" çağrısında bulunuldu.

Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da kararın, "işgalci güçlerin, sivillere ve temel yaşam ihtiyaçlarına karşı işlediği suçları örtbas etmek ve gerçeği gizlemek amacıyla başlattığı saldırıların başlangıcından bu yana sürdürdüğü medya karartma politikasının bir devamı niteliğinde olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, yabancı basının Gazze'ye girişinin engellenmesinin "fikir ve ifade özgürlüğüne karşı suç teşkil ettiğine" vurgu yapıldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Basın Örgütü'nün (FPA) Gazze'ye bağımsız basının erişimi için İsrail hükümetine karşı açtığı davayı 30 gün ertelemişti.

FPA'dan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Gazze'ye basının erişimi konusunda İsrail hükümetine 30 gün daha süre vermesinin "hayal kırıklığı" yarattığı ifade edilmişti.

Gazze'ye iki yıldır düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, son iki yıldır basının Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.