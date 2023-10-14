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        Haberler Dünya Hamas, İsrailli çocukların görüntüsünü paylaştı

        Hamas, İsrailli çocukların görüntüsünü paylaştı

        Hamas dün akşam resmi Telegram kanalından bir evde İsrailli rehin çocukların çekilmiş görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:35
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        Hamas, İsrailli rehin çocukları paylaştı
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        Hamas dün akşam resmi Telegram kanalından Kibbutz Holet’te bir evde İsrailli çocukların çekilmiş görüntülerini paylaştı.

        Açıklamada "Hamas savaşçıları, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci gününde Kibbutz 'Holet' çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat gösteriyor" açıklamasını yaptı.

        İsrail Savunma Kuvvetleri ise görüntülerle ilgili "Bu çocukların kendi evlerinde Hamas teröristleri tarafından rehin tutulurken ve ebeveynleri yan odada ölü olarak yatarken onların yaralarını görebilir, çığlıklarını duyabilir ve korkudan titrediklerini hissedebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #Hamas
        #dünya
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