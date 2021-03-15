AA

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması, uluslararası kararların ve insan hakları sözleşmelerinin ihlalidir. Bazı Arap ülkelerinin, işgal yönetimi ile attığı normalleşme adımları, Kosova gibi bir ülkeyi böyle bir karar almaya teşvik etmiştir." diyen Kasım, Kudüs'ün, Filistin ve Arap kimliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.



