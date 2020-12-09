Hamas, Kuveyt Ulusal Meclisi'nin Filistin'e verdiği desteği sürdürmesini istiyor

AA

Hamas'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimleri münasebetiyle Kuveyt Emiri Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a tebrik mesajı gönderdi.

Heniyye mesajda, "Kuveyt Ulusal Meclisi'nin, Filistin meselesini desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Heniyye ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda verdiği tarihi destekten ve İsrail'le normalleşmeyi reddetmesinden ötürü Kuveyt yönetimine teşekkür etti.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim meclise girmeyi başarmış, 28 kadın adaydan ise hiçbiri seçimi kazanamamıştı.