Hamas lideri Haniye: "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu"

Hamas lideri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Haniye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin, tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini" belirten Haniye, şunları kaydetti:

"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor."