Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi İsrail'de gözaltına alındı
İsrail polisi, Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah Abdel Salam Haniye'yi gözaltına aldı.
Giriş: 01.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:54
AFP'nin haberine göre Salam Haniye, İsrail iç istihbarat servisinin düzenlediği bir operasyon kapsamında İsrail'in Beersheva kenti yakınlarındaki Tel Sheva'da gözaltına alındı.
İsrailli yetkililer, İsrail vatandaşı olduğu belirtilen 57 yaşındaki Salam Haniye'nin, 'Hamas yetkilileriyle temas halinde olması ve İsrail'de terör saldırıları çağrısı yapması şüpheleriyle' gözaltına alındığını bildirdi.
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