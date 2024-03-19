Hamas lideri Heniyye, İsrail'i Katar'daki müzakereleri baltalamakla suçladı

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de polis ve kamu unsurlarını hedef alarak bölgedeki Filistin halkı arasında kaos çıkarmaya çalıştığını belirtti.

İsrailli yöneticilerin bu tür saldırılarla aynı zamanda Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakereleri baltalamak istediklerini vurgulayan Heniyye, tüm bunların hedefine ulaşmayacağını ifade etti.

Heniyye, Hamas olarak Filistin halkının hak ve taleplerine bağlı kalacakları gibi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ve yerinden edilmiş vatandaşların geri dönüşünden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskına da değinen Heniyye, İsrail'in bu yaptıklarıyla Gazze Şeridi'nde hayatın normale dönmesine karşı tutumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

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İsrail ordu güçleri hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesine insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın bugün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.