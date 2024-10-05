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        Haberler Dünya Hamas, Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu | Dış Haberler

        Hamas, Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu

        Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:41
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        Hamas liderlerinden biri Lübnan'da öldürüldü
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        Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ülkenin kuzeyindeki el-Beddavi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail saldırısında eşi Şeyma Halil Azzam ve iki çocuğu ile hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, devam eden İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.

        Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlenen bu saldırı, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki.

        Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Son olarak ülkenin güneyindeki El-Bass Mülteci Kampı'na 30 Eylül'de düzenlenen İsrail saldırısında Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrolarından Fetih Şerif Ebu Emin ve ailesi hayatını kaybetmişti.

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